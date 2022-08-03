Дрожь земли
Дрожь земли (фильм, 1989) смотреть онлайн

8.91989, Tremors
Ужасы, Комедия91 мин18+

О фильме

Студентка-сейсмолог Ронда Лебек приезжает на практику в небольшое поселение Перфекшн в штате Невада. Там она становится свидетельницей неизвестного науке землетрясения: гигантские плотоядные черви из-под земли заставляют содрогнуться всe вокруг.

Страна
США
Жанр
Комедия, Фантастика, Ужасы
Качество
SD
Время
91 мин / 01:31

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.2 IMDb

