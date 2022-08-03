Дрожь земли (фильм, 1989) смотреть онлайн
8.91989, Tremors
Ужасы, Комедия91 мин18+
О фильме
Студентка-сейсмолог Ронда Лебек приезжает на практику в небольшое поселение Перфекшн в штате Невада. Там она становится свидетельницей неизвестного науке землетрясения: гигантские плотоядные черви из-под земли заставляют содрогнуться всe вокруг.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Фантастика, Ужасы
КачествоSD
Время91 мин / 01:31
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
7.2 IMDb
- Режиссёр
Рон
Андервуд
- Актёр
Кевин
Бейкон
- ФУАктёр
Фред
Уорд
- ФКАктриса
Финн
Картер
- МГАктёр
Майкл
Гросс
- РМАктриса
Риба
Макинтайр
- РДАктёр
Роберт
Джейн
- ШСАктриса
Шарлотта
Стюарт
- ТДАктёр
Тони
Дженаро
- АРАктриса
Ариана
Ричардс
- РМАктёр
Ричард
Маркус
- СУСценарист
С.С.
Уилсон
- БМСценарист
Брент
Мэддок
- Сценарист
Рон
Андервуд
- БМПродюсер
Брент
Мэддок
- СУПродюсер
С.С.
Уилсон
- Продюсер
Гейл
Энн Хёрд
- ОНМонтажёр
О.
Николас Браун
- АГОператор
Александр
Грушинский
- ЭТКомпозитор
Эрнест
Труст