Дрожь земли: Остров крикунов
Wink
Фильмы
Дрожь земли: Остров крикунов
7.92020, Tremors: Shrieker Island
Боевики, Ужасы98 мин18+

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Дрожь земли: Остров крикунов (фильм, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Эксцентричный миллиардер Билл решил устроить на одном тропическом острове экстремальную забаву для таких же скучающих богачей. Он развел под землей кричащих грабоидов-мутантов, чтобы элита охотилась на них. Естественно, в какой-то момент ситуация выходит из-под контроля, и монстры вырываются на свободу, чтобы убивать. Берт Гаммер спешит на помощь!

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD, SD
Жанры
Ужасы, Боевики

Рейтинг

5.0 КиноПоиск
5.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Дрожь земли: Остров крикунов»

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