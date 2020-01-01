Дрожь земли: Остров крикунов (фильм, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Эксцентричный миллиардер Билл решил устроить на одном тропическом острове экстремальную забаву для таких же скучающих богачей. Он развел под землей кричащих грабоидов-мутантов, чтобы элита охотилась на них. Естественно, в какой-то момент ситуация выходит из-под контроля, и монстры вырываются на свободу, чтобы убивать. Берт Гаммер спешит на помощь!



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