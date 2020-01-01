7.92020, Tremors: Shrieker Island
Боевики, Ужасы98 мин18+
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Дрожь земли: Остров крикунов (фильм, 2020) смотреть онлайн
Сюжет
Эксцентричный миллиардер Билл решил устроить на одном тропическом острове экстремальную забаву для таких же скучающих богачей. Он развел под землей кричащих грабоидов-мутантов, чтобы элита охотилась на них. Естественно, в какой-то момент ситуация выходит из-под контроля, и монстры вырываются на свободу, чтобы убивать. Берт Гаммер спешит на помощь!
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Информация
Рейтинг
5.0 КиноПоиск
5.4 IMDb
- ДМРежиссёр
Дон
Майкл Пол
- МГАктёр
Майкл
Гросс
- Актёр
Джон
Хидер
- Актёр
Ричард
Брэйк
- КЛАктриса
Кэролайн
Лэнгриш
- ДКАктриса
Джеки
Крус
- ККАктриса
Кэсси
Клер
- СБАктёр
Сахаяк
Бунтханакит
- МДАктёр
Мэттью
Дуглас
- РКАктёр
Рэнди
Калси
- БУАктёр
Беар
Уильямс
- ДМСценарист
Дон
Майкл Пол
- ББСценарист
Брайан
Брайтли
- СУСценарист
С.С.
Уилсон
- БМСценарист
Брент
Мэддок
- КЛПродюсер
Крис
Ловенштейн
- ТУПродюсер
Тодд
Уильямс
- АГАктёр дубляжа
Александр
Груздев
- ИХАктёр дубляжа
Илья
Хвостиков
- БТАктёр дубляжа
Борис
Токарев
- Актриса дубляжа
Ольга
Зубкова
- АНАктриса дубляжа
Алия
Насырова
- ВММонтажёр
Ваник
Морадян
- ФВКомпозитор
Фредерик
Видман