Дроп (фильм, 2025) смотреть онлайн
2025, Drop
Триллер, Ужасы16+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Молодая вдова Вайолет отправляется на первое за долгое время свидание с мужчиной, с которым познакомилась через приложение для знакомств. Придя в ресторан первой, она начинает получать странные сообщения от неизвестного, который вскоре переходит к угрозам — обещает убить её маленького сына, если Вайолет не будет выполнять указания преступника.
Дроп смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
6.1 IMDb
- КЛРежиссёр
Кристофер
Лэндон
- ДСАктёр
Джеффри
Селф
- ЭВАктёр
Эд
Викс
- МФАктриса
Мэган
Фэйхи
- БСАктёр
Брэндон
Скленар
- ВБАктриса
Вайолетт
Бин
- ГРАктриса
Габриэль
Райан
- РДАктёр
Рид
Даймонд
- КРСценарист
Кристофер
Роач
- ДДСценарист
Джиллиан
Джейкобс
- БФПродюсер
Брэдли
Фуллер
- ККПродюсер
Камерон
Коруин Фуллер
- Продюсер
Джейсон
Блум
- Продюсер
Майкл
Бэй
- БМКомпозитор
Бэр
Маккрири