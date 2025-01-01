Дроп (фильм, 2025) смотреть онлайн

Дроп
Дроп (фильм, 2025)

2025, Drop
Триллер, Ужасы16+

О фильме

Молодая вдова Вайолет отправляется на первое за долгое время свидание с мужчиной, с которым познакомилась через приложение для знакомств. Придя в ресторан первой, она начинает получать странные сообщения от неизвестного, который вскоре переходит к угрозам — обещает убить её маленького сына, если Вайолет не будет выполнять указания преступника.

Страна
США, Ирландия
Жанр
Ужасы, Драма, Детектив, Триллер

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
6.1 IMDb