Дроп (фильм, 2025) смотреть онлайн

Молодая вдова Вайолет отправляется на первое за долгое время свидание с мужчиной, с которым познакомилась через приложение для знакомств. Придя в ресторан первой, она начинает получать странные сообщения от неизвестного, который вскоре переходит к угрозам — обещает убить её маленького сына, если Вайолет не будет выполнять указания преступника.



Дроп смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.