Дрейф
Wink
Фильмы
Дрейф

Дрейф (фильм, 2006) смотреть онлайн

7.82006, Open Water 2: Adrift
Ужасы, Триллер90 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Группа приятелей собирается вместе, потому что один из них празднует свое тридцатилетие. Они арендуют яхту и выходят в открытое море. Они начинают купаться, и только когда все уже попрыгали в воду и накупавшись захотели обратно обнаружили, что забыли опустить лестницу…

Страна
США, Германия
Жанр
Ужасы, Драма, Триллер
Качество
SD
Время
90 мин / 01:30

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
5.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Дрейф»