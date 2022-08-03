Группа приятелей собирается вместе, потому что один из них празднует свое тридцатилетие. Они арендуют яхту и выходят в открытое море. Они начинают купаться, и только когда все уже попрыгали в воду и накупавшись захотели обратно обнаружили, что забыли опустить лестницу…

