Дрейф (фильм, 2006) смотреть онлайн
7.82006, Open Water 2: Adrift
Ужасы, Триллер90 мин18+
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О фильме
Группа приятелей собирается вместе, потому что один из них празднует свое тридцатилетие. Они арендуют яхту и выходят в открытое море. Они начинают купаться, и только когда все уже попрыгали в воду и накупавшись захотели обратно обнаружили, что забыли опустить лестницу…
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
5.2 IMDb
- ГХРежиссёр
Ганс
Хорн
- СМАктриса
Сьюзэн
Мэй Прэтт
- РСАктёр
Ричард
Спейт мл.
- НЛАктёр
Никлаус
Ланж
- АХАктриса
Али
Хиллис
- Актриса
Кэмерон
Ричардсон
- ЭДАктёр
Эрик
Дэйн
- ВРАктёр
Вольфганг
Раах
- АРАктриса
Александра
Раах
- АКАктёр
Альфред
Кушири
- КВАктриса
Келли
Вагнер
- АКСценарист
Адам
Кретнер
- ДМСценарист
Дэвид
Митчелл
- РССценарист
Ричард
Спейт мл.
- ДМПродюсер
Дан
Мааг
- ШБПродюсер
Штефан
Барт
- ЖНАктриса дубляжа
Жанна
Никонова
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- НФАктриса дубляжа
Наталья
Фищук
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- БЯОператор
Бернхард
Яспер
- ГБКомпозитор
Герд
Бауманн