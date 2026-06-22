Драйв
Wink
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Драйв

Фильм Драйв

2025, Driver's Ed
Боевик, Мелодрама18+
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О фильме

Подросток угоняет школьную учебную машину и вместе с друзьями отправляется в безумное дорожное путешествие через полстраны, чтобы успеть к девушке, которая вот-вот может стать для него просто воспоминанием.

Страна
США
Жанр
Комедия, Боевик, Мелодрама
Качество
Full HD

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Драйв»