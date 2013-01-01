Драконы Нью-Йорка
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Драконы Нью-Йорка

Драконы Нью-Йорка (фильм, 2013) смотреть онлайн

7.72013, Revenge of the Green Dragons
Боевики, Драмы90 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

История двух братьев-эмигрантов Сонни и Стивена, отправившихся в конце 80-х годов в Нью-Йорк за американской мечтой.

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Информация

Страна
Гонконг, США
Качество
SD
Жанры
Боевики, Криминал, Драмы

Рейтинг

5.5 КиноПоиск
5.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Драконы Нью-Йорка»

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