Драконы Нью-Йорка (фильм, 2013) смотреть онлайн
7.72013, Revenge of the Green Dragons
Боевики, Драмы90 мин18+
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Сюжет
История двух братьев-эмигрантов Сонни и Стивена, отправившихся в конце 80-х годов в Нью-Йорк за американской мечтой.
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5.5 КиноПоиск
5.3 IMDb
- ЭЛРежиссёр
Эндрю
Лау
- ДЧАктёр
Джастин
Чон
- КВАктёр
Кевин
Ву
- Актёр
Гарри
Шам мл.
- ЕЙАктриса
Евгения
Йуан
- ЛУАктёр
Леонард
У
- ДОАктёр
Джин
О-Юн
- ДЛАктёр
Джонкит
Ли
- ЧШАктриса
Чан
Шуя
- АФАктёр
Алекс
Фокс
- МГАктёр
Майкл
Грегори Фанг
- АБПродюсер
Аллен
Бэйн
- АДАктёр дубляжа
Александр
Дасевич
- ИЖАктёр дубляжа
Иван
Жарков
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- ОЗАктриса дубляжа
Ольга
Зверева
- Актёр дубляжа
Иван
Калинин
- МАОператор
Мартин
Алгрен
- МККомпозитор
Марк
Килиан