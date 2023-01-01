Драконы навсегда (фильм, 1988) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Джеки Чан играет адвоката, которого втягивают в запутанное противостояние химической компании против местного рыболовного хозяйства — без романтики и драк не обойдется. Хозяйка рыболовецкого промысла мисс Ип подает в суд на компанию, которая занимается производством химических материалов. Мисс Ип утверждает, что завод загрязняет ее озеро, поэтому владелец компании, мистер Ва, нанимает адвоката Джеки Луна для защиты в суде. Тот, в свою очередь, включает в дело двух своих друзей, Вона и Туна. Одного он просит ухаживать за мисс Ип, другого — следить за ее домом. Но они не в курсе задач друг друга, что приводит к конфликтам, в особенности когда и у Вона, и у Тана появляются любовные интересы. Чем закончится расследование, и что на самом деле скрывает мистер Ва, узнаете из фильма «Драконы навсегда» — смотреть его онлайн в хорошем качестве можно в видеосервисе Wink.



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