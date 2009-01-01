Драконий жемчуг: Эволюция (фильм, 2009) смотреть онлайн
2009, Dragonball Evolution
Фантастика81 мин12+
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Сюжет
Посланный на Землю для уничтожения человечества гуманоидный пришелец Гоку решает выполнить завет своего деда и собрать все семь магических артефактов, чтобы уберечь их от агрессивно настроенных сородичей. Повинуясь зову сердца, он переходит на нашу сторону и начинает защищать людей от различного инопланетного зла.
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Информация
СтранаСША, Великобритания, Гонконг
КачествоSD
ЖанрыФантастика
Рейтинг
5.2 КиноПоиск
2.5 IMDb
- Режиссёр
Джеймс
Вон
- ДЧАктёр
Джастин
Чатвин
- Актёр
Чоу
Юнь-Фат
- ЭРАктриса
Эмми
Россам
- Актриса
Джейми
Чон
- ДМАктёр
Джеймс
Марстерс
- ЧПАктёр
Чун
Пак
- ЭТАктриса
Эрико
Тамура
- РДАктёр
Рэндолл
Дак Ким
- Актёр
Эрни
Хадсон
- Актёр
Тексас
Бэттл
- БРСценарист
Бен
Рэмси
- АТСценарист
Акира
Торияма
- Продюсер
Стивен
Чоу
- ХЛПродюсер
Хосе
Лудлоу
- РТПродюсер
Рич
Торн
- ЕБАктёр дубляжа
Евгений
Березкин
- СКАктёр дубляжа
Сергей
Куприянов
- ККАктриса дубляжа
Ксения
Кладько
- ОВАктриса дубляжа
Ольга
Вечерик
- АТАктёр дубляжа
Алексей
Титков
- МСХудожница
Майес
С. Рубео
- РБХудожник
Роберто
Бонелли
- МФМонтажёр
Мэтт
Фридман
- КДМонтажёр
Крис
Дж. Уиллингэм
- БТКомпозитор
Брайан
Тайлер