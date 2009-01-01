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Драконий жемчуг: Эволюция

Драконий жемчуг: Эволюция (фильм, 2009) смотреть онлайн

2009, Dragonball Evolution
Фантастика81 мин12+

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Сюжет

Посланный на Землю для уничтожения человечества гуманоидный пришелец Гоку решает выполнить завет своего деда и собрать все семь магических артефактов, чтобы уберечь их от агрессивно настроенных сородичей. Повинуясь зову сердца, он переходит на нашу сторону и начинает защищать людей от различного инопланетного зла.

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Рейтинг

5.2 КиноПоиск
2.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Драконий жемчуг: Эволюция»

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