Драконий жемчуг: Эволюция (фильм, 2009) смотреть онлайн

Сюжет

Посланный на Землю для уничтожения человечества гуманоидный пришелец Гоку решает выполнить завет своего деда и собрать все семь магических артефактов, чтобы уберечь их от агрессивно настроенных сородичей. Повинуясь зову сердца, он переходит на нашу сторону и начинает защищать людей от различного инопланетного зла.





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