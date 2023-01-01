Достучаться до небес (фильм, 1997) смотреть онлайн
1997, Достучаться до небес
Драмы85 мин18+
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Сюжет
Судьба сводит героев картины в больнице, где врачи выносят им смертный приговор. Счет времени их жизней идет на часы. Дальнейшие события в фильме разворачиваются в стремительном темпе. Украв машину с миллионом немецких марок в багажнике, они совершают побег. Они - "грабители поневоле", за ними гонится полиция и наемные убийцы. Но тем не менее герои продолжают мчаться вперед, к морю, навстречу своей судьбе.
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Информация
Рейтинг
8.6 КиноПоиск
7.8 IMDb
- ТЯРежиссёр
Томас
Ян
- Актёр
Тиль
Швайгер
- Актёр
Ян
Йозеф Лиферс
- ТВАктёр
Тьерри
Ван Вервеке
- Актёр
Мориц
Бляйбтрой
- ХСАктёр
Хуб
Стапель
- ЛЛАктёр
Леонард
Лансинк
- Актёр
Ральф
Херфорт
- КФАктриса
Корнелия
Фробёсс
- Актёр
Рутгер
Хауэр
- ВТАктёр
Вилли
Томчик
- Сценарист
Тиль
Швайгер
- ТЯСценарист
Томас
Ян
- АХПродюсер
Андре
Хеннике
- Продюсер
Тиль
Швайгер
- ВБПродюсер
Вольфганг
Браун
- ВЯПродюсер
Виола
Ягер
- Актёр дубляжа
Алексей
Мясников
- АИАктёр дубляжа
Алексей
Иващенко
- ВБАктёр дубляжа
Виктор
Бохон
- Актёр дубляжа
Вадим
Андреев
- АГАктёр дубляжа
Александр
Груздев
- ХВХудожница
Хайке
Вебер
- КНКомпозитор
Кристиан
Неандер
- ЖПКомпозитор
Жан
Плевка