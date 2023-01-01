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Достучаться до небес

Достучаться до небес (фильм, 1997) смотреть онлайн

1997, Достучаться до небес
Драмы85 мин18+

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Сюжет

Судьба сводит героев картины в больнице, где врачи выносят им смертный приговор. Счет времени их жизней идет на часы. Дальнейшие события в фильме разворачиваются в стремительном темпе. Украв машину с миллионом немецких марок в багажнике, они совершают побег. Они - "грабители поневоле", за ними гонится полиция и наемные убийцы. Но тем не менее герои продолжают мчаться вперед, к морю, навстречу своей судьбе.

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Информация

Страна
Германия
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

8.6 КиноПоиск
7.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Достучаться до небес»

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