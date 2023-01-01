Достучаться до небес
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Достучаться до небес

Достучаться до небес (фильм, 1997) смотреть онлайн

9.71997, Knockin' on Heaven's Door
Драмы, Комедии85 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Мартин и Руди встречаются в больнице – оба они неизлечимо больны и жить им осталось мало. Руди никогда не видел море, поэтому парочка угоняет «Мерседес» и отправляется в путешествие. Оказывается, что в багажнике автомобиля – миллион немецких марок, принадлежащих влиятельному криминальному боссу.

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Информация

Страна
Германия
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Криминал, Драмы

Рейтинг

8.6 КиноПоиск
7.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Достучаться до небес»

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