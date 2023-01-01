Достучаться до небес (фильм, 1997) смотреть онлайн

Сюжет

Мартин и Руди встречаются в больнице – оба они неизлечимо больны и жить им осталось мало. Руди никогда не видел море, поэтому парочка угоняет «Мерседес» и отправляется в путешествие. Оказывается, что в багажнике автомобиля – миллион немецких марок, принадлежащих влиятельному криминальному �боссу.



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