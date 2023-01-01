Wink
Детям
Дорогая, я увеличил ребенка
Актёры и съёмочная группа фильма «Дорогая, я увеличил ребенка»

Актёры и съёмочная группа фильма «Дорогая, я увеличил ребенка»

Режиссёры

Рэндал Клайзер

Рэндал Клайзер

Randal Kleiser
Режиссёр

Актёры

Рик Морэнис

Рик Морэнис

Rick Moranis
АктёрWayne
Марша Стрэссмен

Марша Стрэссмен

Marcia Strassman
АктрисаDiane
Роберт Оливери

Роберт Оливери

Robert Oliveri
АктёрNick
Дэниэл Шэликар

Дэниэл Шэликар

Daniel Shalikar
АктёрAdam
Джошуа Шэликар

Джошуа Шэликар

Joshua Shalikar
АктёрAdam
Ллойд Бриджес

Ллойд Бриджес

Lloyd Bridges
АктёрClifford Sterling
Джон Ши

Джон Ши

John Shea
АктёрHendrickson
Кери Рассел

Кери Рассел

Keri Russell
АктрисаMandy
Эми О’Нил

Эми О’Нил

Amy O'Neill
АктрисаAmy Szalinski

Сценаристы

Питер Элблинг

Питер Элблинг

Peter Elbling
Сценарист
Стюарт Гордон

Стюарт Гордон

Stuart Gordon
Сценарист
Брайан Юзна

Брайан Юзна

Brian Yuzna
Сценарист

Продюсеры

Альберт Бэнд

Альберт Бэнд

Albert Band
Продюсер
Дебора Брок

Дебора Брок

Deborah Brock
Продюсер
Эдвард С. Фельдман

Эдвард С. Фельдман

Edward S. Feldman
Продюсер
Стюарт Гордон

Стюарт Гордон

Stuart Gordon
Продюсер

Художники

Эд Верро

Эд Верро

Ed Verreaux
Художник

Монтажёры

Гарри Хитнер

Гарри Хитнер

Harry Hitner
Монтажёр

Операторы

Джон Хора

Джон Хора

John Hora
Оператор

Композиторы

Брюс Бротон

Брюс Бротон

Bruce Broughton
Композитор