WinkДетямДорогая, я увеличил ребенкаАктёры и съёмочная группа фильма «Дорогая, я увеличил ребенка»
Актёры и съёмочная группа фильма «Дорогая, я увеличил ребенка»
Режиссёры
Актёры
АктёрWayne
Рик МорэнисRick Moranis
АктрисаDiane
Марша СтрэссменMarcia Strassman
АктёрNick
Роберт ОливериRobert Oliveri
АктёрAdam
Дэниэл ШэликарDaniel Shalikar
АктёрAdam
Джошуа ШэликарJoshua Shalikar
АктёрClifford Sterling
Ллойд БриджесLloyd Bridges
АктёрHendrickson
Джон ШиJohn Shea
АктрисаMandy
Кери РасселKeri Russell
АктрисаAmy Szalinski