Дорогая, я увеличил ребенка
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Дорогая, я увеличил ребенка

Дорогая, я увеличил ребенка (фильм, 1992) смотреть онлайн

8.21992, Honey I Blew Up the Kid
Фантастика, Комедия85 мин6+

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О фильме

Два года назад профессор Шалинский случайно уменьшил своих детей и двух соседских мальчиков. К счастью все обошлось, и он вернул ребятам прежние размеры. Время прошло, в семье Шалинских пополнение — замечательный малыш!

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Страна
США
Жанр
Комедия, Семейный, Фантастика, Кино для детей, Приключения
Качество
Full HD
Время
85 мин / 01:25

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
4.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Дорогая, я увеличил ребенка»