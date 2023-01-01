Дорогая, я увеличил ребенка (фильм, 1992) смотреть онлайн
8.21992, Honey I Blew Up the Kid
Фантастика, Комедия85 мин6+
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О фильме
Два года назад профессор Шалинский случайно уменьшил своих детей и двух соседских мальчиков. К счастью все обошлось, и он вернул ребятам прежние размеры. Время прошло, в семье Шалинских пополнение — замечательный малыш!
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СтранаСША
ЖанрКомедия, Семейный, Фантастика, Кино для детей, Приключения
КачествоFull HD
Время85 мин / 01:25
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
4.9 IMDb
- Режиссёр
Рэндал
Клайзер
- РМАктёр
Рик
Морэнис
- МСАктриса
Марша
Стрэссмен
- РОАктёр
Роберт
Оливери
- ДШАктёр
Дэниэл
Шэликар
- ДШАктёр
Джошуа
Шэликар
- ЛБАктёр
Ллойд
Бриджес
- ДШАктёр
Джон
Ши
- КРАктриса
Кери
Рассел
- ЭОАктриса
Эми
О’Нил
- ПЭСценарист
Питер
Элблинг
- СГСценарист
Стюарт
Гордон
- БЮСценарист
Брайан
Юзна
- АБПродюсер
Альберт
Бэнд
- ДБПродюсер
Дебора
Брок
- ЭСПродюсер
Эдвард
С. Фельдман
- СГПродюсер
Стюарт
Гордон
- ЭВХудожник
Эд
Верро
- ГХМонтажёр
Гарри
Хитнер
- ДХОператор
Джон
Хора
- ББКомпозитор
Брюс
Бротон