Дорога в Голливуд (фильм, 2015) смотреть онлайн
2015, The D Train
Комедия, Драма96 мин18+
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О фильме
Герои этой истории — бывшие одноклассники, решившие устроить встречу выпускников. Один из них, в школе занимавшийся организацией мероприятий, решает сделать двадцатилетний юбилей выпуска самым запоминающимся в истории...
СтранаВеликобритания, США
ЖанрКомедия, Драма
КачествоSD
Время96 мин / 01:36
Рейтинг
4.5 КиноПоиск
5.1 IMDb
- ДПРежиссёр
Джеррад
Пол
- Актёр
Джек
Блэк
- Актёр
Джеймс
Марсден
- Актриса
Кэтрин
Хан
- Актёр
Джеффри
Тэмбор
- РПАктёр
Расселл
Познер
- ГЖАктёр
Генри
Жебровский
- КБАктёр
Кайл
Борнхаймер
- Актёр
Майк
Уайт
- КЛАктриса
Коррина
Лайонс
- ДДАктриса
Донна
ДюПлантье
- ДПСценарист
Джеррад
Пол
- РСПродюсер
Роберт
Скотт Штейндорфф
- ДБПродюсер
Дэвид
Бернад
- ММХудожница
Мэган
МакЛафлин
- ПБХудожник
Пол
Бланчард
- ТГМонтажёр
Терел
Гибсон
- ДНОператор
Джиллз
Натгенс
- ЭДКомпозитор
Эндрю
Дост