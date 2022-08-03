Дорога в Голливуд
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Дорога в Голливуд

Дорога в Голливуд (фильм, 2015) смотреть онлайн

2015, The D Train
Комедия, Драма96 мин18+

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О фильме

Герои этой истории — бывшие одноклассники, решившие устроить встречу выпускников. Один из них, в школе занимавшийся организацией мероприятий, решает сделать двадцатилетний юбилей выпуска самым запоминающимся в истории...

Страна
Великобритания, США
Жанр
Комедия, Драма
Качество
SD
Время
96 мин / 01:36

Рейтинг

4.5 КиноПоиск
5.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Дорога в Голливуд»