Дорога надежды
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Дорога надежды

Фильм Дорога надежды

1950, Il cammino della speranza
Драма, Приключения16+
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О фильме

Маленький сицилийский городок. Несколько дней продолжается забастовка горняков. Рабочие протестуют против объявленного владельцем закрытия рудника. У выхода из шахты стоят в напряжении и молчании семьи бастующих. Шахтеры, не получив ничего, покидают забой. Единственный их шанс - нелегальный переход границы с Францией, чтобы устроиться там на работу. Те, кто приняли это решение, продают остатки имущества, чтобы оплатить услуги проводника, который должен провести через их собственную, но все-таки неизвестную им страну. Группа из нескольких десятков человек, возглавляемая контрабандистом Чиччо, отправляется в путь.

Страна
Италия
Жанр
Приключения, Драма
Качество
Full HD

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Дорога надежды»