Фильм Дорога надежды
1950, Il cammino della speranza
Драма, Приключения16+
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О фильме
Маленький сицилийский городок. Несколько дней продолжается забастовка горняков. Рабочие протестуют против объявленного владельцем закрытия рудника. У выхода из шахты стоят в напряжении и молчании семьи бастующих. Шахтеры, не получив ничего, покидают забой. Единственный их шанс - нелегальный переход границы с Францией, чтобы устроиться там на работу. Те, кто приняли это решение, продают остатки имущества, чтобы оплатить услуги проводника, который должен провести через их собственную, но все-таки неизвестную им страну. Группа из нескольких десятков человек, возглавляемая контрабандистом Чиччо, отправляется в путь.
СтранаИталия
ЖанрПриключения, Драма
КачествоFull HD
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
7.5 IMDb
- ПДРежиссёр
Пьетро
Джерми
- РВАктёр
Раф
Валлоне
- ЭВАктриса
Элена
Варци
- ФНАктёр
Франко
Наварра
- ЛЛАктриса
Лилиана
Латтанци
- МЧАктриса
Мирелла
Чиотти
- СААктёр
Саро
Аркидьяконо
- ПРАктёр
Паоло
Реале
- ДПАктёр
Джузеппе
Приоло
- РТАктёр
Ренато
Терра
- КТАктриса
Кармела
Тровато
- АГАктёр
Анджело
Грассо
- ЛКАктриса
Лучана
Колуцци
- ЧДАктёр
Чиччо
Джаконо
- ФФСценарист
Федерико
Феллини
- ПДСценарист
Пьетро
Джерми
- ТПСценарист
Туллио
Пинелли
- СКАктёр дубляжа
Сергей
Курилов
- ВААктёр дубляжа
Всеволод
Абдулов
- АКАктёр дубляжа
Алексей
Консовский
- ЛРХудожник
Луиджи
Риччи
- ЛБОператор
Леонида
Барбони
- КРКомпозитор
Карло
Рустикелли