Дорога домой: Невероятное путешествие
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Детям
Дорога домой: Невероятное путешествие

Дорога домой: Невероятное путешествие (фильм, 1993) смотреть онлайн

8.91993, Homeward Bound: The Incredible Journey
Драмы, Комедии81 мин6+

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Сюжет

Хозяева двух собак и очаровательной кошки Сэсси, вынужденные на время уехать, отдают своих питомцев на ранчо друга. Через некоторое время животные, очутившиеся за сотни миль от любимого дома, начинают беспокоиться, не приключились ли у хозяев неприятности. Поразмыслив, веселая троица решает самостоятельно добраться до дома и пускается в невероятно опасное путешествие по горам и пустыням…

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Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Дорога домой: Невероятное путешествие»

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