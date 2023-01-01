Дорога домой: Невероятное путешествие (фильм, 1993) смотреть онлайн

Сюжет

Хозяева двух собак и очаровательной кошки Сэсси, вынужденные на время уехать, отдают своих питомцев на ранчо друга. Через некоторое время животные, очутившиеся за сотни миль от любимого дома, начинают беспокоиться, не приключились ли у хозяев неприятности. Поразмыслив, веселая троица решает �самостоятельно добраться до дома и пускается в невероятно опасное путешествие по горам и пустыням…



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