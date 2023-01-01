Дорога домой: Невероятное путешествие (фильм, 1993) смотреть онлайн
8.91993, Homeward Bound: The Incredible Journey
Драмы, Комедии81 мин6+
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Сюжет
Хозяева двух собак и очаровательной кошки Сэсси, вынужденные на время уехать, отдают своих питомцев на ранчо друга. Через некоторое время животные, очутившиеся за сотни миль от любимого дома, начинают беспокоиться, не приключились ли у хозяев неприятности. Поразмыслив, веселая троица решает �самостоятельно добраться до дома и пускается в невероятно опасное путешествие по горам и пустыням…
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Информация
СтранаСША
КачествоFull HD, SD
ЖанрыКомедии, Семейные, Кино для детей, Приключения, Драмы
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.9 IMDb
- ДДРежиссёр
Дуэйн
Данэм
- Актёр
Майкл
Дж. Фокс
- Актриса
Салли
Филд
- ДААктёр
Дон
Амичи
- РХАктёр
Роберт
Хейз
- КГАктриса
Ким
Грайст
- КЧАктёр
Кевин
Чевалия
- БТАктёр
Бендж
Талл
- ВЛАктриса
Вероника
Лорен
- ДСАктриса
Джин
Смарт
- ДААктёр
Дон
Алдер
- КТСценарист
Кэролайн
Томпсон
- ЛВСценарист
Линда
Вулвертон
- ДЧПродюсер
Джеффри
Чернов
- МБПродюсер
Мак
Бинг
- ДВПродюсер
Дональд
В. Эрнст
- КПХудожница
Карен
Патч
- ДПМонтажёр
Джонатан
П. Шоу
- РСОперато�р
Рид
Смут
- ББКомпозитор
Брюс
Бротон