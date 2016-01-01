Допрос (фильм, 2016) смотреть онлайн
Сюжет
Лукас очень долго работал в ФБР, ему даже иногда казалось, что занимаемая им должность была уготована ему с детства, ибо он уже в раннем возрасте обожал читать книги о преступниках. В конечном итоге Лукас начал заниматься �допросами подозреваемых. Начальство ценило его из-за того, что Лукасу часто удавалось вытащить информацию из человека. Лукас никому не раскрывал своих секретов, просто он читал очень много книг, что давало ему возможность найти общий язык к любым преступником. Но иногда ему приходилось разбираться с вооруженными бандитами.
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Информация
Рейтинг
5.4 КиноПоиск
4.9 IMDb
- СРРежиссёр
Стивен
Рейнольдс
- ДБАктриса
Джулия
Бенсон
- АКАктёр
Адам
Коуплэнд
- КПАктриса
К.Дж.
Перри
- ПСАктёр
Патрик
Сабонгуй
- ЭКАктриса
Эрика
Кэрролл
- КМАктёр
Кевин
Макналти
- АПАктёр
Адриан
Петрив
- МРАктёр
Май�кл
Роджерс
- ДБАктёр
Джош
Блэкер
- МКАктёр
Митчелл
Каммен
- ДМПродюсер
Дональд
Манро
- ЭМХудожница
Эли
Макаллистер
- ЙНХудожник
Йен
Нотнейджел
- ПХМонтажёр
Пол
Харб