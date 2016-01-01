Допрос (фильм, 2016) смотреть онлайн

Сюжет

Лукас очень долго работал в ФБР, ему даже иногда казалось, что занимаемая им должность была уготована ему с детства, ибо он уже в раннем возрасте обожал читать книги о преступниках. В конечном итоге Лукас начал заниматься �допросами подозреваемых. Начальство ценило его из-за того, что Лукасу часто удавалось вытащить информацию из человека. Лукас никому не раскрывал своих секретов, просто он читал очень много книг, что давало ему возможность найти общий язык к любым преступником. Но иногда ему приходилось разбираться с вооруженными бандитами.



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