Дон Жуан де Марко (фильм, 1995) смотреть онлайн

Сюжет

Романтическая мелодрама о взаимоотношениях стареющего врача-психиатра и его молодого пациента, который искренне считает себя Дон Жуаном. Дружба, возникшая между героями фильма помогает вернуть врачу утраченную молодость духа, свежесть чувств и способность мечтать.



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