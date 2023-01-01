Дон Жуан де Марко (фильм, 1995) смотреть онлайн
1995, Don Juan DeMarco
Драмы, Мелодрамы93 мин18+
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Сюжет
Романтическая мелодрама о взаимоотношениях стареющего врача-психиатра и его молодого пациента, который искренне считает себя Дон Жуаном. Дружба, возникшая между героями фильма помогает вернуть врачу утраченную молодость духа, свежесть чувств и способность мечтать.
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Информация
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
6.7 IMDb
- ДЛРежиссёр
Джереми
Левин
- Актёр
Марлон
Брандо
- Актёр
Джонни
Депп
- Актриса
Фэй
Данауэй
- Актриса
Жеральдин
Пелас
- БДАктёр
Боб
Диши
- РТАктриса
Рэйчел
Тикотин
- ТСАктриса
Талиса
Сото
- МГАктриса
Марита
Герати
- РСАктёр
Ричард
С. Сарафьян
- ТХАктриса
Тереза
Хьюз
- ЛБСценарист
Лорд
Байрон
- ДЛСценарист
Джереми
Левин
- Продюсер
Фрэнсис
Форд Коппола
- ФФПродюсер
Фред
Фукс
- Продюсер
Майкл
Де Лука
- РФПродюсер
Роберт
Ф. Ньюмайер
- ДНХудожник
Джефф
Нипп
- ММХудожница
Мэгги
Мартин
- ЭГМонтажёр
Энтони
Гиббс
- РДОператор
Ральф
Д. Боуд
- МККомпозитор
Майкл
Кэмен
- РДКомпозитор
Роберт
Джон Ланж