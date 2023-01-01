Дон Жуан де Марко
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Дон Жуан де Марко

Дон Жуан де Марко (фильм, 1995) смотреть онлайн

1995, Don Juan DeMarco
Драмы, Мелодрамы93 мин18+

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Сюжет

Романтическая мелодрама о взаимоотношениях стареющего врача-психиатра и его молодого пациента, который искренне считает себя Дон Жуаном. Дружба, возникшая между героями фильма помогает вернуть врачу утраченную молодость духа, свежесть чувств и способность мечтать.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Дон Жуан де Марко»

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