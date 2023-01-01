Дом
Дом (фильм, 1985) смотреть онлайн

1985, House
Ужасы, Фэнтези16+

Этот фильм пока недоступен

Молодой писатель Роджер Кобб испытал на собственной шкуре ужасы вьетнамской войны, но это было лишь началом выпавших на его долю испытаний: брак Роджера развалился, малолетний сын исчез, а кровавые кошмары боев продолжали являться Коббу чуть ли не каждую ночь.

Чтобы написать книгу о своих переживаниях, Роджер поселился в мрачном, старинном доме, что достался герою по наследству от тети. У дома - не самая лучшая репутация: его хозяйка была найдена повешенной у себя в комнате, и с тех пор по вечерам здесь раздаются странные звуки...

США
Комедия, Ужасы, Фэнтези

