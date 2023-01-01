Дом (фильм, 1985) смотреть онлайн
1985, House
Ужасы, Фэнтези16+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Молодой писатель Роджер Кобб испытал на собственной шкуре ужасы вьетнамской войны, но это было лишь началом выпавших на его долю испытаний: брак Роджера развалился, малолетний сын исчез, а кровавые кошмары боев продолжали являться Коббу чуть ли не каждую ночь.
Чтобы написать книгу о своих переживаниях, Роджер поселился в мрачном, старинном доме, что достался герою по наследству от тети. У дома - не самая лучшая репутация: его хозяйка была найдена повешенной у себя в комнате, и с тех пор по вечерам здесь раздаются странные звуки...
Рейтинг
- СМРежиссёр
Стив
Майнер
- СМАктёр
Стив
Майнер
- АААктёр
Алан
Аутри
- ДУАктёр
Джордж
Уэндт
- МСАктёр
Марк
Сильвер
- УКАктёр
Уильям
Кэтт
- МИАктёр
Майкл
Инсайн
- РМАктёр
Ричард
Молл
- ЭСАктёр
Эрик
Сильвер
- КЛАктриса
Кэй
Ленц
- МСАктриса
Мэри
Стэвин
- ЭУСценарист
Этан
Уайли
- Сценарист
Фред
Деккер
- ПМПродюсер
Патрик
Марки
- ШСПродюсер
Шон
С. Каннингэм
- РФПродюсер
Ричард
Ф. Брофи
- ГФХудожник
Грегг
Фонсека
- МНМонтажёр
Майкл
Н. Нью
- ГМКомпозитор
Гарри
Манфредини