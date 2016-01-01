Дом напротив
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Дом напротив

Дом напротив (фильм, 2016) смотреть онлайн

7.92016, The Neighbor
Триллер, Криминал83 мин18+

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О фильме

Джон и Рози мечтают о счастливой жизни. Осталось закончить одно дело и можно оставить прошлое позади. Но у судьбы другие планы…Однажды вернувшись домой, Джон обнаруживает, что Рози исчезла. В поисках пропавшей красотки Джон проникает в дом загадочного соседа…

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Страна
Великобритания, США
Жанр
Ужасы, Криминал, Триллер
Качество
SD
Время
83 мин / 01:23

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Дом напротив»