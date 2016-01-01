Дом напротив (фильм, 2016) смотреть онлайн
7.92016, The Neighbor
Триллер, Криминал83 мин18+
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О фильме
Джон и Рози мечтают о счастливой жизни. Осталось закончить одно дело и можно оставить прошлое позади. Но у судьбы другие планы…Однажды вернувшись домой, Джон обнаруживает, что Рози исчезла. В поисках пропавшей красотки Джон проникает в дом загадочного соседа…
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СтранаВеликобритания, США
ЖанрУжасы, Криминал, Триллер
КачествоSD
Время83 мин / 01:23
Рейтинг
5.7 КиноПоиск
5.8 IMDb
- МДРежиссёр
Маркус
Данстэн
- ДСАктёр
Джош
Стюарт
- БИАктёр
Билл
Ингвалл
- АЭАктриса
Александра
Эссоу
- РДАктёр
Ронни
Джин Блевинс
- ЛЭАктёр
Люк
Эдвардс
- МБАктриса
Мелисса
Болона
- ССАктёр
Скипп
Саддат
- МГАктёр
Мэйсон
Гуччионе
- ЖФАктриса
Жаклин
Флеминг
- МДСценарист
Маркус
Данстэн
- ПМСценарист
Патрик
Мелтон
- БФПродюсер
Бретт
Форбс
- ПРПродюсер
Патрик
Риззотти
- МДПродюсер
Маркус
Данстэн
- ДИПродюсер
Джейсон
Иган
- АНАктёр дубляжа
Александр
Носков
- БШАктёр дубляжа
Борис
Шувалов
- МФАктриса дубляжа
Мария
Фортунатова
- АВАктёр дубляжа
Андрей
Вальц
- Актёр дубляжа
Иван
Калинин
- МГХудожница
Мэри
Гудсон
- ЭУМонтажёр
Эндрю
Уэсман
- ЧККомпозитор
Чарли
Клаузер