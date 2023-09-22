Дом на черной горе
Wink
Фильмы
Дом на черной горе
6.32022, Black Balsam
Триллер74 мин18+

Дом на черной горе (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Супружеская пара находит дом своей мечты в живописном месте в горах Северной Каролины. Сделка проходит гладко, но мечты превращаются в кошмар. Всему виной сын бывшей владелицы, который ведёт себя очень странно. Кажется, что он не готов уступать родовое гнездо и будет бороться до конца.

Страна
США
Жанр
Триллер
Время
74 мин / 01:14

Рейтинг

5.1 КиноПоиск
4.3 IMDb