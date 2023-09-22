Дом на черной горе (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

Супружеская пара находит дом своей мечты в живописном месте в горах Северной Каролины. Сделка проходит гладко, но мечты превращаются в кошмар. Всему виной сын бывшей владелицы, который ведёт себя очень странно. Кажется, что он не готов уступать родовое гнездо и будет бороться до конца.

