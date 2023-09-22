Дом на черной горе (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Супружеская пара находит дом своей мечты в живописном месте в горах Северной Каролины. Сделка проходит гладко, но мечты превращаются в кошмар. Всему виной сын бывшей владелицы, который ведёт себя очень странно. Кажется, что он не готов уступать родовое гнездо и будет бороться до конца.
Рейтинг
5.1 КиноПоиск
4.3 IMDb
- ХФРежиссёр
Хит
Франклин
- ДДАктриса
Джози
Дэвис
- ЭТАктриса
Эмили
Топпер
- БКАктёр
Брайан
Курландер
- МЭАктёр
Марк
Эшворт
- ТГАктёр
Том
Госсом мл.
- ДШАктёр
Дэвид
Шифтер
- РБАктёр
Райан
Бауман
- НКАктриса
Ниала
Коэн
- ЭЛАктриса
Элизабет
Лэки
- ДШСценарист
Дэвид
Шифтер
- ХФСценарист
Хит
Франклин
- ХФПродюсер
Хит
Франклин
- ДШПродюсер
Дэвид
Шифтер
- КУОператор
Кристофер
Уолтерс