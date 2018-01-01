Wink
Фильмы
Дом на черной горе
Актёры и съёмочная группа фильма «Дом на черной горе»

Актёры и съёмочная группа фильма «Дом на черной горе»

Режиссёры

Хит Франклин

Хит Франклин

Heath Franklin
Режиссёр

Актёры

Джози Дэвис

Джози Дэвис

Josie Davis
АктрисаEllen Roth
Эмили Топпер

Эмили Топпер

Emily Topper
АктрисаCaitlin Roth
Брайан Курландер

Брайан Курландер

Brian Kurlander
АктёрBill Roth
Марк Эшворт

Марк Эшворт

Mark Ashworth
АктёрWes Goins
Том Госсом мл.

Том Госсом мл.

Thom Gossom Jr.
АктёрSheriff Bensen
Дэвид Шифтер

Дэвид Шифтер

David Schifter
АктёрSergeant Ashton
Райан Бауман

Райан Бауман

Ryan Baughman
АктёрSutton Roth
Ниала Коэн

Ниала Коэн

Neala Cohen
АктрисаKimberly Meadows
Элизабет Лэки

Элизабет Лэки

Elizabeth Lackey
АктрисаMissing Girl

Сценаристы

Дэвид Шифтер

Дэвид Шифтер

David Schifter
Сценарист
Хит Франклин

Хит Франклин

Heath Franklin
Сценарист

Продюсеры

Хит Франклин

Хит Франклин

Heath Franklin
Продюсер
Дэвид Шифтер

Дэвид Шифтер

David Schifter
Продюсер

Операторы

Кристофер Уолтерс

Кристофер Уолтерс

Christopher Walters
Оператор