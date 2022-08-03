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Дом. История путешествия

Дом. История путешествия (фильм, 2009) смотреть онлайн

2009, Home
Документальный, Семейный108 мин12+

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О фильме

Фильм демонстрирует нам красоту планеты и последствия разрушений, нанесенных деятельностью человека. Незаживающие шрамы, нанесенные Земле промышленными производствами, последствия войн, экологических катастроф, раскрывают зрителю реальную ситуацию на планете.

Страна
Франция
Жанр
Семейный, Документальный
Качество
SD
Время
108 мин / 01:48

Рейтинг

8.6 КиноПоиск
8.5 IMDb