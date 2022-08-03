Дом. История путешествия (фильм, 2009) смотреть онлайн
2009, Home
Документальный, Семейный108 мин12+
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О фильме
Фильм демонстрирует нам красоту планеты и последствия разрушений, нанесенных деятельностью человека. Незаживающие шрамы, нанесенные Земле промышленными производствами, последствия войн, экологических катастроф, раскрывают зрителю реальную ситуацию на планете.
СтранаФранция
ЖанрСемейный, Документальный
КачествоSD
Время108 мин / 01:48
Рейтинг
8.6 КиноПоиск
8.5 IMDb