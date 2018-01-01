Wink
Дом ада. Спуск к дьяволу
Актёры и съёмочная группа фильма «Дом ада. Спуск к дьяволу»

Режиссёры

Стивен Когнетти

Stephen Cognetti
Режиссёр

Актёры

Виктория Андруник

Victoria Andrunik
АктрисаMargaret Carmichael
Гидеон Бергер

Gideon Berger
АктёрPatrick Carmichael
Николас Стоссер

Nicholas Stoesser
АктёрMax
Бриджет Роуз Перротта

Bridget Rose Perrotta
АктрисаMargot Bentley

Сценаристы

Стивен Когнетти

Stephen Cognetti
Сценарист

Продюсеры

Джо Бенделли

Joe Bandelli
Продюсер

Художники

Софи С Шнайдер

Sophie S. Schneider
Художница