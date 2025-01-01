Дом ада. Спуск к дьяволу
Дом ада. Спуск к дьяволу

Фильм Дом ада. Спуск к дьяволу

2025, Hell House LLC: Lineage
Ужасы18+
О фильме

Ванесса начинает видеть странные кошмары, в которых призраки ведут ее в «Отель Абаддон» — проклятое место, известное как «Дом Ада». К девушке обращается журналистка, которая находит связь между этим отелем, поместьем Кармайклов и цепочкой загадочных смертей, происходящих десятилетиями. Ванесса выясняет, что трагедия, случившаяся в прошлом, пробудила древнее зло и теперь «Дом Ада» требует новых жертв. Ей предстоит понять, как остановить демона, пока все ее кошмары не стали реальностью.

Страна
США
Жанр
Ужасы
Качество
Full HD

Рейтинг

4.3 КиноПоиск
4.8 IMDb