Доктор Дулиттл 5
Актёры и съёмочная группа фильма «Доктор Дулиттл 5»

Актёры и съёмочная группа фильма «Доктор Дулиттл 5»

Режиссёры

Алекс Замм

Алекс Замм

Alex Zamm
Режиссёр

Актёры

Кайла Прэтт

Кайла Прэтт

Kyla Pratt
АктрисаMaya Dolittle
Теган Мосс

Теган Мосс

Tegan Moss
АктрисаTiffany Monaco
Брэндон Джей МакЛарен

Брэндон Джей МакЛарен

Brandon Jay McLaren
АктёрBrandon Turner
Джейсон Брайден

Джейсон Брайден

Jason Bryden
АктёрRick Beverly
Джадж Райнхолд

Джадж Райнхолд

Judge Reinhold
АктёрNetwork Executive
Карен Холнесс

Карен Холнесс

Karen Holness
АктрисаLisa Dolittle
Вэл Коул

Вэл Коул

Val Cole
АктрисаEntertainment Reporter
Джей Бразо

Джей Бразо

Jay Brazeau
АктёрCollege Dean
Лиза Мари Кэрук

Лиза Мари Кэрук

Lisa Marie Caruk
АктрисаTrendy Girl
Максин Миллер

Максин Миллер

Maxine Miller
АктрисаLittle Old Lady

Сценаристы

Даниэль Алтире

Даниэль Алтире

Daniel Altiere
Сценарист
Стивен Алтире

Стивен Алтире

Steven Altiere
Сценарист

Продюсеры

Джон Дэвис

Джон Дэвис

John Davis
Продюсер
Брайан Мэниз

Брайан Мэниз

Brian Manis
Продюсер
Конни Дельфин

Конни Дельфин

Connie Dolphin
Продюсер

Художники

Керстен Фрэнсон

Керстен Фрэнсон

Kirsten Franson
Художник
Джеймс Стюарт

Джеймс Стюарт

James Steuart
Художник
Лоррэйн Карсон

Лоррэйн Карсон

Lorraine Carson
Художница

Монтажёры

Маршалл Харви

Маршалл Харви

Marshall Harvey
Монтажёр

Операторы

Альберт Дж. Данк

Альберт Дж. Данк

Albert J. Dunk
Оператор