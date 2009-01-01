Доктор Дулиттл 5 (фильм, 2009) смотреть онлайн

Майя Дулиттл и еe верный пeс Лаки едут покорять Голливуд. Узнав о способности девушки понимать язык животных, телезвезда Тиффани Монако предлагает ей стать своей соведущей. Вскоре Майя разочаровывается в нравах людей из шоу-бизнеса и возвращается к своей давней мечте стать ветеринаром.

