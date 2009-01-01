Доктор Дулиттл 5 (фильм, 2009) смотреть онлайн
Майя Дулиттл и еe верный пeс Лаки едут покорять Голливуд. Узнав о способности девушки понимать язык животных, телезвезда Тиффани Монако предлагает ей стать своей соведущей. Вскоре Майя разочаровывается в нравах людей из шоу-бизнеса и возвращается к своей давней мечте стать ветеринаром.
4.0 КиноПоиск
3.8 IMDb
- АЗРежиссёр
Алекс
Замм
- КПАктриса
Кайла
Прэтт
- ТМАктриса
Теган
Мосс
- БДАктёр
Брэндон
Джей МакЛарен
- ДБАктёр
Джейсон
Брайден
- ДРАктёр
Джадж
Райнхолд
- КХАктриса
Карен
Холнесс
- ВКАктриса
Вэл
Коул
- ДБАктёр
Джей
Бразо
- ЛМАктриса
Лиза
Мари Кэрук
- ММАктриса
Максин
Миллер
- ДАСценарист
Даниэль
Алтире
- САСценарист
Стивен
Алтире
- Продюсер
Джон
Дэвис
- БМПродюсер
Брайан
Мэниз
- КДПродюсер
Конни
Дельфин
- КФХудожник
Керстен
Фрэнсон
- ДСХудожник
Джеймс
Стюарт
- ЛКХудожница
Лоррэйн
Карсон
- МХМонтажёр
Маршалл
Харви
- АДОператор
Альберт
Дж. Данк