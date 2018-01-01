Wink
Фильмы
Доктор Дулиттл 4
Актёры и съёмочная группа фильма «Доктор Дулиттл 4»

Актёры и съёмочная группа фильма «Доктор Дулиттл 4»

Актёры

Кайла Прэтт

Кайла Прэтт

Kyla Pratt
АктрисаMaya Dolittle
Питер Койот

Питер Койот

Peter Coyote
АктёрPresident Sterling
Малкольм Стюарт

Малкольм Стюарт

Malcolm Stewart
АктёрChief Dorian
Найл Мэттер

Найл Мэттер

Niall Matter
АктёрCole Fletcher
Элиз Гэтьен

Элиз Гэтьен

Elise Gatien
АктрисаCourtney Sterling
Карен Холнесс

Карен Холнесс

Karen Holness
АктрисаLisa Dolittle
Кристин Шателейн

Кристин Шателейн

Christine Chatelain
АктрисаSelma
Квеси Амеяу

Квеси Амеяу

Kwesi Ameyaw
АктёрPrince Tharoor
Кристофер Газе

Кристофер Газе

Christopher Gaze
АктёрAcademic #1

Продюсеры

Джон Дэвис

Джон Дэвис

John Davis
Продюсер
Конни Дельфин

Конни Дельфин

Connie Dolphin
Продюсер
Брайан Мэниз

Брайан Мэниз

Brian Manis
Продюсер

Художники

Керстен Фрэнсон

Керстен Фрэнсон

Kirsten Franson
Художник
Лоррэйн Карсон

Лоррэйн Карсон

Lorraine Carson
Художница

Операторы

Рон Стэннет

Рон Стэннет

Ron Stannett
Оператор