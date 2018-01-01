Wink
Добыча
Актёры и съёмочная группа фильма «Добыча»

Режиссёры

Франк Халфун

Franck Khalfoun
Режиссёр

Актёры

Логан Миллер

Logan Miller
АктёрToby Burns
Кристин Фросет

Kristine Froseth
АктрисаMadeleine
Джолин Андерсон

Jolene Anderson
АктрисаMadeleine's Mother
Джеррика Лай

Jerrica Xufei Lai
АктрисаKay (в титрах: Jerrica Lai)
Фодисо Динтве

Phodiso Dintwe
АктёрCameron
Энтони Дженсен

Anthony Jensen
АктёрDavid Burns
Джоди Мортара

Jody Mortara
АктрисаKaren Burns
Вела Клафф

Vela Cluff
АктрисаYoung Madeleine
Джои Аданалян

Joey Adanalian
АктёрYoung Toby
Трэвис Клафф

Travis Cluff
АктёрMadeleine's Father

Сценаристы

Дэвид Коггшолл

David Coggeshall
Сценарист
Франк Халфун

Franck Khalfoun
Сценарист

Продюсеры

Ашок Амритрадж

Ashok Amritraj
Продюсер
Джейсон Блум

Jason Blum
Продюсер
Трэвис Клафф

Travis Cluff
Продюсер

Актёры дубляжа

Павел Ли

Актёр дубляжа
Оксана Гринько

Актриса дубляжа
Алена Узлюк

Актриса дубляжа
Екатерина Буцкая

Актриса дубляжа
Максим Синчуков

Актёр дубляжа