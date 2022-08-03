Добыча (фильм, 2019) смотреть онлайн
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О фильме
Трудного подростка отправляют на заброшенный остров для перезагрузки. Молодежный хоррор про выживание в экстремальных условиях от продюсера оскароносного триллера «Прочь».
Взбалмошный старшеклассник Тоби всегда был проблемным ребенком, но после смерти отца ситуация усугубилась. Руководство школы решает отправить Тоби на необитаемый остров в рамках программы «Найти утраченное». Задумка предполагает, что за три дня в одиночестве подросток сможет пережить утрату и переосмыслить свою жизнь. Однако вскоре после прибытия на якобы безлюдную землю Тоби знакомится с девушкой Мадлен, которая живет там с самого детства с сумасшедшей матерью, и на острове начинают происходить зловещие события. Теперь подросток вынужден бороться за собственную жизнь. Сможет ли парень вернуться домой?
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СтранаСША
ЖанрУжасы, Приключения, Детектив, Триллер
КачествоFull HD, SD
Время81 мин / 01:21
Рейтинг
- ФХРежиссёр
Франк
Халфун
- ЛМАктёр
Логан
Миллер
- КФАктриса
Кристин
Фросет
- ДААктриса
Джолин
Андерсон
- ДЛАктриса
Джеррика
Лай
- ФДАктёр
Фодисо
Динтве
- ЭДАктёр
Энтони
Дженсен
- ДМАктриса
Джоди
Мортара
- ВКАктриса
Вела
Клафф
- ДААктёр
Джои
Аданалян
- ТКАктёр
Трэвис
Клафф
- ДКСценарист
Дэвид
Коггшолл
- ФХСценарист
Франк
Халфун
- Продюсер
Ашок
Амритрадж
- Продюсер
Джейсон
Блум
- ТКПродюсер
Трэвис
Клафф
- ПЛАктёр дубляжа
Павел
Ли
- ОГАктриса дубляжа
Оксана
Гринько
- АУАктриса дубляжа
Алена
Узлюк
- ЕБАктриса дубляжа
Екатерина
Буцкая
- МСАктёр дубляжа
Максим
Синчуков