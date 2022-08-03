Добыча (фильм, 2019) смотреть онлайн

Трудного подростка отправляют на заброшенный остров для перезагрузки. Молодежный хоррор про выживание в экстремальных условиях от продюсера оскароносного триллера «Прочь».



Взбалмошный старшеклассник Тоби всегда был проблемным ребенком, но после смерти отца ситуация усугубилась. Руководство школы решает отправить Тоби на необитаемый остров в рамках программы «Найти утраченное». Задумка предполагает, что за три дня в одиночестве подросток сможет пережить утрату и переосмыслить свою жизнь. Однако вскоре после прибытия на якобы безлюдную землю Тоби знакомится с девушкой Мадлен, которая живет там с самого детства с сумасшедшей матерью, и на острове начинают происходить зловещие события. Теперь подросток вынужден бороться за собственную жизнь. Сможет ли парень вернуться домой?



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