Wink
Детям
Добро пожаловать в Вэйн. Серия 9

Добро пожаловать в Вэйн. Серия 9 (фильм, 2017) смотреть онлайн

2017, Welcome to the Wayne
Мультфильм, Комедия21 мин6+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Десятилетний сорванец Энси переезжает вместе с семьей в Нью-Йорк и поселяется в многоэтажном жилом комплексе Вэйн. Высотка полна загадочных секретов и удивительных обитателей. Вместе с другом-соседом Олли Энси начинает исследовать это необычное место, то и дело нарываясь на приключения.

Страна
США
Жанр
Комедия, Мультфильм, Фэнтези
Качество
SD
Время
21 мин / 00:21

Рейтинг

6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Добро пожаловать в Вэйн. Серия 9»