Добро пожаловать в Вэйн. Серия 13
Актёры и съёмочная группа фильма «Добро пожаловать в Вэйн. Серия 13»

Режиссёры

Рик Риттер

Rick Ritter
Режиссёр

Актёры

Билли Лопез

Billy Lopez
Актёр
Дэна Стейнголд

Dana Steingold
Актриса
Аланна Юбак

Alanna Ubach
АктрисаAnsi Molina
Марк Томпсон

Marc Thompson
АктёрMasterson
Дэйв Уиллис

Dave Willis
АктёрGeorge the Doorman
Вероника Тейлор

Veronica Taylor
АктрисаSpy from Apartment 8i
Дэна Снайдер

Dana Snyder
АктёрWendell Wasserman
Билли Боб Томпсон

Billy Bob Thompson
АктёрJohn Keats
Кэти ДиЧикко

Katie DiCicco
Актриса

Сценаристы

Майкл Пекориелло

Michael Pecoriello
Сценарист
Билли Лопез

Billy Lopez
Сценарист
Джеймс Бест

James Best
Сценарист
Сьюзен Ким

Susan Kim
Сценарист

Продюсеры

Алан Формен

Alan Foreman
Продюсер

Актёры дубляжа

Алексей Костричкин

Актёр дубляжа
Анастасия Лапина

Актриса дубляжа
Прохор Чеховской

Актёр дубляжа
Денис Некрасов

Актёр дубляжа
Вадим Максимов

Актёр дубляжа

Композиторы

Эго Плам

Ego Plum
Композитор