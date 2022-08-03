Добро пожаловать в Сараево
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Добро пожаловать в Сараево

Добро пожаловать в Сараево (фильм, 1997) смотреть онлайн

7.41997, Welcome to Sarajevo
Драма, Военный97 мин18+

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О фильме

1992 год. Осажденная столица Боснии Сараево лежит в руинах. Гражданское население живет в постоянном страхе перед артиллерийскими и снайперскими обстрелами. Несмотря на постоянную смертельную опасность, международная команда тележурналистов во главе с бесстрашным Флинном ведет репортажи из разрушенной войной страны, сообщая миру о творящихся здесь ужасах. А британский репортер Хендерсон вопреки «журналистской этике» пытается с помощью сотрудницы американской гуманитарной миссии Нины вывезти в безопасное место детей из сиротского приюта, находящегося на самой линии фронта...

Страна
Великобритания, США
Жанр
Военный, Драма
Качество
Full HD
Время
97 мин / 01:37

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Добро пожаловать в Сараево»