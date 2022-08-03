Добро пожаловать в Сараево (фильм, 1997) смотреть онлайн
7.41997, Welcome to Sarajevo
Драма, Военный97 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
1992 год. Осажденная столица Боснии Сараево лежит в руинах. Гражданское население живет в постоянном страхе перед артиллерийскими и снайперскими обстрелами. Несмотря на постоянную смертельную опасность, международная команда тележурналистов во главе с бесстрашным Флинном ведет репортажи из разрушенной войной страны, сообщая миру о творящихся здесь ужасах. А британский репортер Хендерсон вопреки «журналистской этике» пытается с помощью сотрудницы американской гуманитарной миссии Нины вывезти в безопасное место детей из сиротского приюта, находящегося на самой линии фронта...
СтранаВеликобритания, США
ЖанрВоенный, Драма
КачествоFull HD
Время97 мин / 01:37
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
6.7 IMDb
- МУРежиссёр
Майкл
Уинтерботтом
- Актёр
Стивен
Диллэйн
- Актёр
Вуди
Харрельсон
- Актриса
Мариса
Томей
- ЭНАктриса
Эмира
Нусевич
- Актриса
Керри
Фокс
- ГВАктёр
Горан
Вишнич
- ДНАктёр
Джеймс
Несбитт
- ЭЛАктриса
Эмили
Ллойд
- ИДАктёр
Игор
Дзамбазов
- ГГАктриса
Гордана
Гаджич
- ФКСценарист
Фрэнк
Коттрел Бойс
- МНСценарист
Майкл
Николсон
- ГБПродюсер
Грэм
Бродбент
- ДДПродюсер
Дэмиэн
Джонс
- ИАПродюсер
Исмет
Арноталик
- ДБПродюсер
Дэвид
Болл
- КХХудожник
Кемаль
Хрустанович
- ТПХудожник
Терри
Притчард
- ДЙХудожница
Джэнти
Йэтс