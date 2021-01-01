Дневник воспоминаний (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно

Учжин — известный певец, который помнит буквально все, что произошло в его жизни. Это удивительная способность приносит не только пользу: из-за подробнейших воспоминаний у Учжина развивается тревога. Все меняет встреча с девушкой по имени Хэсу. Она страдает от болезни с противоположными симптомами, забывая обо всем, что происходило больше месяца назад. Учжин и Хэсу заинтригованы друг другом, и постепенно между ними возникают сильные чувства.



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