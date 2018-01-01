Wink
Дневник воспоминаний
Актёры и съёмочная группа фильма «Дневник воспоминаний»

Актёры и съёмочная группа фильма «Дневник воспоминаний»

Режиссёры

Хван Гён-сон

Hwang Gyeong-seong
Режиссёр

Актёры

Ли Сон-ёль

Lee Seong-yeol
АктёрJeong Woo-jin
Пэ Ю-бин

Bae Yoo-bin
АктрисаDo Hae-soo
Нам Гю-хи

Nam Gyoo-hee
АктрисаKang Da-som
Пак Сон-у

Park Seong-woo
АктёрKang Dong-joo
Пак Ын-у

Park Eun-woo
АктрисаJi Jeong-yeon

Сценаристы

Хван Гён-сон

Hwang Gyeong-seong
Сценарист

Продюсеры

Хван Гён-сон

Hwang Gyeong-seong
Продюсер