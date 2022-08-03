Дневник слабака (фильм, 2010) смотреть онлайн

Грег Хеффли переходит в среднюю школу и оказывается самым невысоким мальчиком в классе. Вопреки насмешкам он уверен, что может добиться популярности. Вместе с единственным другом Роули Грег начинает доказывать свою крутизну, а все приключения документирует в своем остроумном дневнике.

