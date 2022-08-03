Дневник слабака (фильм, 2010) смотреть онлайн
8.52010, Diary of a Wimpy Kid
Драма, Кино для детей88 мин18+
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О фильме
Грег Хеффли переходит в среднюю школу и оказывается самым невысоким мальчиком в классе. Вопреки насмешкам он уверен, что может добиться популярности. Вместе с единственным другом Роули Грег начинает доказывать свою крутизну, а все приключения документирует в своем остроумном дневнике.
СтранаВеликобритания, США
ЖанрКомедия, Семейный, Кино для детей, Драма
КачествоFull HD, SD
Время88 мин / 01:28
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.3 IMDb
- ТФРежиссёр
Тор
Фройденталь
- ЗГАктёр
Закари
Гордан
- РКАктёр
Роберт
Капрон
- РХАктриса
Рэйчел
Харрис
- Актёр
Стив
Зан
- КФАктёр
Коннор
Филдинг
- ОФАктёр
Оуэн
Филдинг
- ДБАктёр
Девон
Бостик
- Актриса
Хлоя
Грейс Морец
- КБАктёр
Каран
Брэр
- ГРАктёр
Грэйсон
Расселл
- ГССценарист
Гейб
Сакс
- ДДСценарист
Джефф
Джуда
- Продюсер
Нина
Джейкобсон
- БСПродюсер
Брэд
Симпсон
- ДКПродюсер
Джефф
Кинни
- ЭСПродюсер
Этан
Смит
- ШГХудожник
Шеннон
Гроувер
- МСХудожница
Мэри-Лу
Стори
- ДНОператор
Джек
Н. Грин
- ТШКомпозитор
Теодор
Шапиро