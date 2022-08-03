Дневник слабака
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Дневник слабака

Дневник слабака (фильм, 2010) смотреть онлайн

8.52010, Diary of a Wimpy Kid
Драма, Кино для детей88 мин18+

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О фильме

Грег Хеффли переходит в среднюю школу и оказывается самым невысоким мальчиком в классе. Вопреки насмешкам он уверен, что может добиться популярности. Вместе с единственным другом Роули Грег начинает доказывать свою крутизну, а все приключения документирует в своем остроумном дневнике.

Страна
Великобритания, США
Жанр
Комедия, Семейный, Кино для детей, Драма
Качество
Full HD, SD
Время
88 мин / 01:28

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Дневник слабака»