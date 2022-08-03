Дневник пастыря (фильм, 2017) смотреть онлайн
6.12017, First Reformed
Триллер, Детектив108 мин18+
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О фильме
Преподобный Эрнст Толлер находится в депрессии после смерти сына и развода с женой. Его будни оживляет встреча с беременной прихожанкой, которая просит священника поговорить с ее мужем, настаивающим на аборте из-за чудовищной экологической ситуации на планете. Как поступит Толлер?
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
7.1 IMDb
- ПШРежиссёр
Пол
Шредер
- Актёр
Итан
Хоук
- Актриса
Аманда
Сайфред
- Актёр
Седрик
«Развлекатель»
- ВХАктриса
Виктория
Хилл
- ФЭАктёр
Филип
Эттинджер
- МГАктёр
Майкл
Гэстон
- БХАктёр
Билл
Хоаг
- КВАктриса
Кристин
Вильянуэва
- ИКАктриса
Ингрид
Кулберг-Бендз
- КФАктёр
Кен
Форман
- ПШСценарист
Пол
Шредер
- ДБПродюсер
Джек
Байндер
- БШАктёр дубляжа
Борис
Шувалов
- ВААктриса дубляжа
Валентина
Абрамова
- ББАктёр дубляжа
Борис
Быстров
- ЛШАктриса дубляжа
Людмила
Шувалова
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров