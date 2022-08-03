Дневник пастыря
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Дневник пастыря

Дневник пастыря (фильм, 2017) смотреть онлайн

6.12017, First Reformed
Триллер, Детектив108 мин18+

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О фильме

Преподобный Эрнст Толлер находится в депрессии после смерти сына и развода с женой. Его будни оживляет встреча с беременной прихожанкой, которая просит священника поговорить с ее мужем, настаивающим на аборте из-за чудовищной экологической ситуации на планете. Как поступит Толлер?

Страна
Великобритания, США, Австралия
Жанр
Драма, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
108 мин / 01:48

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Дневник пастыря»