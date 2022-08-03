Дневник пастыря (фильм, 2017) смотреть онлайн

Преподобный Эрнст Толлер находится в депрессии после смерти сына и развода с женой. Его будни оживляет встреча с беременной прихожанкой, которая просит священника поговорить с ее мужем, настаивающим на аборте из-за чудовищной экологической ситуации на планете. Как поступит Толлер?

