Катя Ливингстон - молодая, одинокая и самовлюбленная красотка, считающая себя пупом земли, работает в рекламном агентстве. Однажды она не получает «ключ счастье» (приглашение на вечеринку, где собирается всe светское общество Сан-Франциско). Ради этого приглашения она готова на отчаянные меры.

