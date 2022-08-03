Дневник карьеристки
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Дневник карьеристки

Дневник карьеристки (фильм, 2005) смотреть онлайн

2005, Confessions of a Sociopathic Social Climber
Мелодрама, Комедия81 мин18+

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О фильме

Катя Ливингстон - молодая, одинокая и самовлюбленная красотка, считающая себя пупом земли, работает в рекламном агентстве. Однажды она не получает «ключ счастье» (приглашение на вечеринку, где собирается всe светское общество Сан-Франциско). Ради этого приглашения она готова на отчаянные меры.

Страна
США
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
SD
Время
81 мин / 01:21

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
4.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Дневник карьеристки»