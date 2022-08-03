Дневник карьеристки (фильм, 2005) смотреть онлайн
2005, Confessions of a Sociopathic Social Climber
Мелодрама, Комедия81 мин18+
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О фильме
Катя Ливингстон - молодая, одинокая и самовлюбленная красотка, считающая себя пупом земли, работает в рекламном агентстве. Однажды она не получает «ключ счастье» (приглашение на вечеринку, где собирается всe светское общество Сан-Франциско). Ради этого приглашения она готова на отчаянные меры.
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
4.7 IMDb
- ДЛРежиссёр
Дэна
Лустиг
- Актриса
Дженнифер
Лав Хьюитт
- Актёр
Колин
Фергюсон
- Актриса
Наташа
Мальте
- ДРАктёр
Дэниэл
Робак
- СфАктриса
Стефани
фон Пфеттен
- ДКАктёр
Джеймс
Кирк
- Актриса
Соня
Беннет
- ДКАктриса
Дженнифер
Клемент
- МРАктриса
Мелисса
Риверз
- ДЛАктёр
Джоуи
Лоуренс
- ЭССценарист
Эрик
С. Чармело
- НССценарист
Николь
Снайдер
- ИТПродюсер
Ивэн
Тайлор
- СМПродюсер
Стэнли
М. Брукс
- ЧОПродюсер
Чад
Оакес
- ЛМОператор
Люк
Монпелье