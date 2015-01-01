Дневник девочки-подростка
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Дневник девочки-подростка

Дневник девочки-подростка (фильм, 2015) смотреть онлайн

6.52015, The Diary of a Teenage Girl
Драмы, Комедии98 мин18+

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Сюжет

История девочки-подростка, живущей в Сан-Франциско в 70-е годы, которая завела интрижку с бойфрендом своей мамы.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии, Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Дневник девочки-подростка»

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