Дневник девочки-подростка (фильм, 2015) смотреть онлайн
6.52015, The Diary of a Teenage Girl
Драмы, Комедии98 мин18+
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Сюжет
История девочки-подростка, живущей в Сан-Франциско в 70-е годы, которая завела интрижку с бойфрендом своей мамы.
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Информация
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
6.8 IMDb
- МХРежиссёр
Мариэль
Хеллер
- Актриса
Бел
Па�ули
- УАктёр
Уилли
- Актриса
Кристен
Уиг
- ЭУАктриса
Эбби
Уэйт
- Актёр
Александр
Скарсгард
- Актриса
Миранда
Бэйли
- КДАктёр
Карсон
Д. Мелл
- ДПАктёр
Джон
Парсонс
- МУАктриса
Мадлен
Уотерс
- ОЛАктёр
Остин
Лион
- МХСценарист
Мариэль
Хеллер
- Продюсер
Миранда
Бэйли
- ЭКПродюсер
Энн
Кэри
- МСПродюсер
Мадлен
Самит
- ЭКХудожница
Эмили
К. Ролф
- МДМонтажёр
Мари-Элен
Дозо
- БТОператор
Брэндон
Трост
- НХКомпозитор
Нэйт
Хеллер