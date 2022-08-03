Длинный уик-энд (фильм, 2021) смотреть онлайн

Фантастическая мелодрама о том, как важно верить в чудо. Писатель Барт переживает тяжелые времена: его мать умерла от рака, невеста ушла, а литературная карьера пробуксовывает. Барт вынужденно переезжает в гараж своих друзей и устраивается в фармкомпанию составителем каталогов медицинских товаров. Он сломлен, подавлен и пытается сбежать от реальности с помощью алкоголя. Молодой человек засыпает в кинотеатре в обнимку с бутылкой, и в таком виде его застает девушка по имени Виенна. Несмотря на обстоятельства, она, похоже, испытывает искреннюю симпатию к писателю-неудачнику. Новые знакомые решают закрепить успех в ближайшем баре, а потом Виенна рассказывает Барту свою историю – настолько невероятную, что ее хватит не на один бестселлер.

