Длинный уик-энд (фильм, 2021) смотреть онлайн
О фильме
Фантастическая мелодрама о том, как важно верить в чудо. Писатель Барт переживает тяжелые времена: его мать умерла от рака, невеста ушла, а литературная карьера пробуксовывает. Барт вынужденно переезжает в гараж своих друзей и устраивается в фармкомпанию составителем каталогов медицинских товаров. Он сломлен, подавлен и пытается сбежать от реальности с помощью алкоголя. Молодой человек засыпает в кинотеатре в обнимку с бутылкой, и в таком виде его застает девушка по имени Виенна. Несмотря на обстоятельства, она, похоже, испытывает искреннюю симпатию к писателю-неудачнику. Новые знакомые решают закрепить успех в ближайшем баре, а потом Виенна рассказывает Барту свою историю – настолько невероятную, что ее хватит не на один бестселлер.
Рейтинг
- СБРежиссёр
Стивен
Бэйзилон
- СБАктёр
Стивен
Бэйзилон
- ДИАктриса
Дженнифер
Ирвин
- ДДАктриса
Джесс
Джейкобс
- Актёр
Финн
Уиттрок
- ВМАктриса
Венди
Маклендон-Кови
- ДУАктёр
Дэймон
Уайанс мл.
- КУАктриса
Кейси
Уилсон
- ДРАктёр
Джим
Рэш
- СБСценарист
Стивен
Бэйзилон
- ТДПродюсер
Теодора
Данлэп
- ДДПродюсер
Джесс
Джейкобс
- ЛЭПродюсер
Лэнс
Экорд
- ФВОператор
Фелипе
Вара де Рей
- ЛХКомпозитор
Лорен
Хиллман