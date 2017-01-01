Дитя во времени
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Дитя во времени

Дитя во времени (фильм, 2017) смотреть онлайн

2017, The Child in Time
Драмы89 мин18+

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Сюжет

Очередная выдающаяся роль Бенедикта Камбербэтча в телевизионном проекте BBC. «Дитя во времени» — экранизация раннего романа Йена Макьюэна. Главный герой — детский писатель, у которого пропадает дочь. Поиски не дают результатов, так что теперь ему придется учиться жить с этой трагедией.

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Рейтинг

6.1 КиноПоиск
6.1 IMDb