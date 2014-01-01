Диор и я (фильм, 2014) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Документальный фильм, позволяющий заглянуть в закулисье модного дома Dior времен Рафа Симонса. Хроника подготовки женской коллекции «Осень-зима 2012». В апреле 2012 года бельгийский дизайнер одежды Раф Симонс зани�мает пост креативного директора легендарного дома Dior. Многие относятся к его назначению скептически, потому что у Симонса нет опыта работы в сегменте «от кутюр». У дизайнера есть всего 8 недель, чтобы создать для Dior осенне-зимнюю коллекцию и доказать свою компетентность в области высокой моды. Какой ценой Симонсу и его команде удастся справиться с этим вызовом, расскажет документальный проект «Диор и я» ― фильм 2014 смотреть онлайн можно Wink.



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