Биография

Бернар Арно — известный французский предприниматель, занимающий пост президента группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH). Среди его наград — Кавалер Большого креста ордена Почётного легиона, Орден Британской империи и Медаль Пушкина. Родился в Рубе, Франция, 5 марта 1949 года. Арно окончил престижную высшую школу — École Polytechnique, получив образование инженера. Однако уже вскоре он решил посвятить себя семейному делу. В 25 лет Бернар возглавил строительную компанию Ferret-Savinel, которую через несколько лет продал, чтобы заняться собственными проектами. В 1984 году он приобрел обанкротившуюся текстильную компанию Boussac, включающую Дом моды Christian Dior. Это приобретение стало отправной точкой для его будущей империи предметов роскоши. В 1988 году Арно начал скупать акции новой на тот момент компании LVMH, а в 1990-е годы включил в её состав такие бренды, как Givenchy, Céline, TAG Heuer и Sephora. Арно не раз занимал верхние строчки списка самых состоятельных людей мира, а в 2023 году – верхнюю по версии Forbes с состоянием в 243,5 млрд долларов. Бернар Арно также имеет вклад в киноиндустрию. Он выступил продюсером документальных фильмов «Les Frères Morozov: Mécènes et collectionneurs» и «Charlotte Perriand, pionnière de l’art de vivre». В качестве актёра Арно сыграл самого себя в ряде документальных проектов, включая «Dior et moi», «Peter Marino: Beauty and Power», а также в таких лентах, как «Маккуин», «Журнал "20 часов"», «Марк Джейкобс и Луи Витон», «Отпечатки», «Спасибо, босс!» и «Джон Гальяно. Взлет и падение».