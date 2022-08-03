Напряженный криминальный триллер Николаса Виндинга Рефна, ставший началом ламповой трилогии о датских наркоторговцах.



Мелкий дилер Фрэнк ведет опасную жизнь, продавая дурь на улицах Копенгагена. Он спускает все заработанные деньги на пьянки и проституток, пока однажды на его след не выходят мафиози из Югославии. Они требуют, чтобы мужчина сбыл партию кокаина стоимостью пятьдесят тысяч крон. Однако в результате неожиданной полицейской облавы весь товар оказывается на дне пруда. Теперь Фрэнк вынужден не только выплачивать огромный долг, но и спасаться от мстительных бандитов. Для этого он вступает на опасный путь, где каждый шаг может стать последним.



Сможет ли Фрэнк достать необходимую сумму и расплатиться с главарем мафии, узнаете в зрелищном триллере «Дилер» — фильм 1996 смотреть онлайн в хорошем качестве можно на уже сейчас на Wink!

