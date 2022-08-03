Дилер (фильм, 1996) смотреть онлайн
Напряженный криминальный триллер Николаса Виндинга Рефна, ставший началом ламповой трилогии о датских наркоторговцах.
Мелкий дилер Фрэнк ведет опасную жизнь, продавая дурь на улицах Копенгагена. Он спускает все заработанные деньги на пьянки и проституток, пока однажды на его след не выходят мафиози из Югославии. Они требуют, чтобы мужчина сбыл партию кокаина стоимостью пятьдесят тысяч крон. Однако в результате неожиданной полицейской облавы весь товар оказывается на дне пруда. Теперь Фрэнк вынужден не только выплачивать огромный долг, но и спасаться от мстительных бандитов. Для этого он вступает на опасный путь, где каждый шаг может стать последним.
Сможет ли Фрэнк достать необходимую сумму и расплатиться с главарем мафии, узнаете в зрелищном триллере «Дилер» — фильм 1996
- Режиссёр
Николас
Виндинг Рефн
- Актёр
Ким
Бодния
- Актёр
Златко
Бурич
- ЛДАктриса
Лаура
Драсбек
- СЛАктёр
Славко
Лабович
- Актёр
Мадс
Миккельсен
- ПААктёр
Петер
Андерссон
- ВБАктёр
Ваня
Байичич
- ЛРАктриса
Лизабет
Расмуссен
- ЛЙАктёр
Левино
Йенсен
- ТБАктёр
Томас
Бо Ларсен
- ДДСценарист
Дженс
Даль
- Сценарист
Николас
Виндинг Рефн
- ХДПродюсер
Хенрик
Данструп
- ПОПродюсер
Петер
Ольбек Йенсен
- АМАктёр дубляжа
Александр
Матвеев
- ГНАктёр дубляжа
Геннадий
Новиков
- ИСАктриса дубляжа
Инга
Сметанина
- АЛАктёр дубляжа
Александр
Лучинин
- ВЧАктёр дубляжа
Варвара
Чабан
- АЭМонтажёр
Анне
Эстеруд
- МСОператор
Мортен
Сёборг
- ПККомпозитор
Повл
Кристиан
- ППКомпозитор
Петер
Петер