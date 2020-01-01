Дикие земли (фильм, 2020) смотреть онлайн
7.52020, High Ground
Боевики, Приключения100 мин16+
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Сюжет
Трэвис, служивший снайпером во время Первой мировой войны, стал полицейским на севере Австралии. Однажды его ошибка приводит к убийству целого племени коренных жителей - в живых остается только маленький мальчик Гатджук. Спустя 12 лет пути Трэвиса и Гатджука вновь пересекаются – бывшему поли�цейскому, а теперь охотнику за головами нужна помощь в поиске жуткого воина, жестоко расправляющегося с поселенцами. Вскоре становится понятно, что убийца – это дядя Гатджука.
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Информация
СтранаАвстралия
КачествоFull HD
ЖанрыБоевики, Приключения, Драмы, Триллеры
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
6.5 IMDb
- ДДАктёр
Джейкоб
Джуниор Найинггул
- Актёр
Саймон
Бейкер
- Актёр
Каллэн
Мулвей
- АПАктёр
Аарон
Педерсен
- РКАктёр
Райан
Корр
- КПАктриса
Карен
Писториус
- ДТАктёр
Джек
Томпсон
- ВМАктёр
Витияна
Марика
- ШМАктёр
Шон
Мунунггурр
- ЭМАктриса
Эсмерельда
Маримова
- КАСценарист
Крис
Анастассиадес
- ДДПродюсер
Дэвид
Джоуси
- ММПродюсер
Мэгги
Майлз
- Продюсер
Саймон
Бейкер
- ИВАктёр дубляжа
Иван
Вальберг
- ДСАктёр дубляжа
Дмитрий
Стрелков
- АМАктёр дубляжа
Александр
Майоров
- АВАктёр дубляжа
Александр
Васильев
- ДНАктриса дубляжа
Диана
Надервель
- ДБМонтажёр
Джилл
Билкок