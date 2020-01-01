Дикие земли (фильм, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Трэвис, служивший снайпером во время Первой мировой войны, стал полицейским на севере Австралии. Однажды его ошибка приводит к убийству целого племени коренных жителей - в живых остается только маленький мальчик Гатджук. Спустя 12 лет пути Трэвиса и Гатджука вновь пересекаются – бывшему поли�цейскому, а теперь охотнику за головами нужна помощь в поиске жуткого воина, жестоко расправляющегося с поселенцами. Вскоре становится понятно, что убийца – это дядя Гатджука.



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