Дикие земли
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Дикие земли

Дикие земли (фильм, 2020) смотреть онлайн

7.52020, High Ground
Боевики, Приключения100 мин16+

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Сюжет

Трэвис, служивший снайпером во время Первой мировой войны, стал полицейским на севере Австралии. Однажды его ошибка приводит к убийству целого племени коренных жителей - в живых остается только маленький мальчик Гатджук. Спустя 12 лет пути Трэвиса и Гатджука вновь пересекаются – бывшему полицейскому, а теперь охотнику за головами нужна помощь в поиске жуткого воина, жестоко расправляющегося с поселенцами. Вскоре становится понятно, что убийца – это дядя Гатджука.

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Рейтинг

6.2 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Дикие земли»

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