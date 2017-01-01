Дикие условия (фильм, 2017) смотреть онлайн

У Джейсона есть мечта. Он собирается прожить в дикой местности год. Это желание не разделяет девушка Джейсона, считая, что парень просто бежит от проблем и неудач, а не решает их, как это положено взрослому человеку. По этой причине отношения заканчиваются, и Джейсон остаётся со своей мечтой один. Помимо этого, есть ещё одна сложность: Джейсон никогда не был в походе. Чтобы как следует подготовиться к жизни в экстремальных условиях, молодой человек начинает усиленную подготовку. В это время он знакомится с Моной, целеустремлённой девушкой, которая зациклена на своей работе. Эта встреча ставит Джейсона перед выбором: следовать своей мечте или зову сердца.



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