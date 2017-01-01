Дикарь (фильм, 2017) смотреть онлайн
2017, Gauguin - Voyage de Tahiti
Драмы, Мелодрамы97 мин18+
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Сюжет
История путешествия великого художника-постимпрессиониста Гогена на земли экзотической Полинезии. Уже на закате своей жизни Гоген влюбляется в юную островитянку, которая становится его женой и музой.
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Рейтинг
6.3 КиноПоиск
6.0 IMDb
- ЭДРежиссёр
Эдуард
Делюк
- Актёр
Венсан
Кассель
- ТААктриса
Тухэй
Адамс
- МЗАктёр
Малик
Зиди
- ПХАктриса
Пуа-Тай
Хикутини
- ПБАктриса
Пернилла
Бергендорф
- МБАктёр
Марк
Барбе
- ПЖАктёр
Пол
Жансон
- СЭАктёр
Седрик
Экхаут
- СЖАктёр
Самуэль
Жуи
- СДАктёр
Скали
Дельпейра
- ЭДСценарист
Эдуард
Делюк
- ЭКСценарист
Этьен
Комар
- ТЛСценарист
Томас
Лилти
- РДСценарист
Рафаэль
Деплешен
- Продюсер
Бруно
Леви
- Актёр дубляжа
Алексей
Мясников
- ЕВАктриса дубляжа
Евгения
Ваган
- ССАктёр дубляжа
Сергей
Смирнов
- Актёр дубляжа
Иван
Калинин
- ЛНАктриса дубляжа
Лариса
Некипелова
- ЭМХудожница
Элизабет
Меху
- УЭКомпозитор
Уоррен
Эллис