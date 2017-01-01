Дикарь
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Дикарь

Дикарь (фильм, 2017) смотреть онлайн

2017, Gauguin - Voyage de Tahiti
Драмы, Мелодрамы97 мин18+

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Сюжет

История путешествия великого художника-постимпрессиониста Гогена на земли экзотической Полинезии. Уже на закате своей жизни Гоген влюбляется в юную островитянку, которая становится его женой и музой.

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Информация

Страна
Франция
Качество
SD
Жанры
Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Дикарь»

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