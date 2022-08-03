Девять дней (фильм, 2020) смотреть онлайн
О фильме
Фантастическая драма, удостоенная приза за лучший сценарий на фестивале «Санденс». У Уилла тяжелая работа – он проводит собеседования, но не в заурядном офисе, а в небесной канцелярии. Уилл отбирает души, ожидающие рождения. Прошедшие испытание появляются на свет, другие – исчезают и навсегда теряют возможность воплотиться в человеческом облике. Сам небесный кадровик раньше жил в мире людей. Он понимает разницу между земным и потусторонним. Или думает, что понимает. Собеседование длится девять дней, за шанс стать человеком борются пять кандидатов. Однако трагическое событие, случившееся с фавориткой Уилла, заставляет его пересмотреть критерии отбора.
СтранаВеликобритания, США
ЖанрДрама, Фэнтези
КачествоFull HD
Время118 мин / 01:58
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.8 IMDb
- ЭОРежиссёр
Эдсон
Ода
- УДАктёр
Уинстон
Дьюк
- ЗБАктриса
Зази
Битц
- Актёр
Билл
Скарсгард
- Актёр
Бенедикт
Вонг
- Актёр
Тони
Хейл
- ДРАктёр
Дэвид
Рисдаль
- ДХАктриса
Джеральдин
Хьюз
- ЭВАктриса
Эрика
Васкес
- ПСАктриса
Перри
Смит
- ЭОСценарист
Эдсон
Ода
- ДТПродюсер
Датари
Тернер
- ДМПродюсер
Джейсон
Майкл Берман
- ККПродюсер
Квеси
Коллиссон
- БЛХудожник
Брайан
Лайвз
- ДБМонтажёр
Джефф
Бетанкорт
- МТМонтажёр
Майкл
Тейлор
- УГОператор
Уайатт
Гарфилд
- АПКомпозитор
Антонио
Пинто