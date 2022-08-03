Девять дней (фильм, 2020) смотреть онлайн

Фантастическая драма, удостоенная приза за лучший сценарий на фестивале «Санденс». У Уилла тяжелая работа – он проводит собеседования, но не в заурядном офисе, а в небесной канцелярии. Уилл отбирает души, ожидающие рождения. Прошедшие испытание появляются на свет, другие – исчезают и навсегда теряют возможность воплотиться в человеческом облике. Сам небесный кадровик раньше жил в мире людей. Он понимает разницу между земным и потусторонним. Или думает, что понимает. Собеседование длится девять дней, за шанс стать человеком борются пять кандидатов. Однако трагическое событие, случившееся с фавориткой Уилла, заставляет его пересмотреть критерии отбора.

