Девять дней
Wink
Фильмы
Девять дней
6.52020, Nine Days
Фэнтези, Драма118 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Девять дней (фильм, 2020) смотреть онлайн

О фильме

Фантастическая драма, удостоенная приза за лучший сценарий на фестивале «Санденс». У Уилла тяжелая работа – он проводит собеседования, но не в заурядном офисе, а в небесной канцелярии. Уилл отбирает души, ожидающие рождения. Прошедшие испытание появляются на свет, другие – исчезают и навсегда теряют возможность воплотиться в человеческом облике. Сам небесный кадровик раньше жил в мире людей. Он понимает разницу между земным и потусторонним. Или думает, что понимает. Собеседование длится девять дней, за шанс стать человеком борются пять кандидатов. Однако трагическое событие, случившееся с фавориткой Уилла, заставляет его пересмотреть критерии отбора.

Страна
Великобритания, США
Жанр
Драма, Фэнтези
Качество
Full HD
Время
118 мин / 01:58

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Девять дней»