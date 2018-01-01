7.42018, Volontaire
Драмы96 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»
Девушка в зеленом берете (фильм, 2018) смотреть онлайн
Сюжет
Девушка Лора устраивается работать в военно-морской флот – на административную должность в учебной базе. Она отлично говорит по-русски, а другую работу в свои 23 года она найти не смогла. Военная жизнь по�началу кажется ей чужой и непонятной, но постепенно она все глубже погружается в нее, в то же время отдаляясь от родных и друзей. Вскоре она начинает стремиться перейти от непыльной бумажной работы к полевым задачам и приступает к изнурительным тренировкам.
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Информация
Рейтинг
5.7 IMDb
- ЭФРежиссёр
Элен
Фийер
- ДРАктриса
Диана
Руксель
- Актёр
Ламбер
Вильсон
- АДАктёр
Алекс
Деска
- КФАктёр
Корантен
Фила
- ЖБАктриса
Жозиан
Баласко
- АМАктёр
Андре
Маркон
- ИКАктёр
Игорь
Ковальский
- ДКАктёр
Джонатан
Кузини
- ЭФАктриса
Элен
Фийер
- МФАктёр
Марк
Фрез
- ЭФСценарист
Элен
Фийер
- МГСценарист
Матиас
Гаварри
- СДПродюсер
Сидони
Дюма
- МТПродюсер
Маттьё
Таро
- ИДМонтажёр
Ив
Дешам
- БККомпозитор
Бруно
Куле