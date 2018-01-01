Девушка в зеленом берете (фильм, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

Девушка Лора устраивается работать в военно-морской флот – на административную должность в учебной базе. Она отлично говорит по-русски, а другую работу в свои 23 года она найти не смогла. Военная жизнь по�началу кажется ей чужой и непонятной, но постепенно она все глубже погружается в нее, в то же время отдаляясь от родных и друзей. Вскоре она начинает стремиться перейти от непыльной бумажной работы к полевым задачам и приступает к изнурительным тренировкам.



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