Девушка в зеленом берете
Wink
Фильмы
Девушка в зеленом берете
7.42018, Volontaire
Драмы96 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»

Девушка в зеленом берете (фильм, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

Девушка Лора устраивается работать в военно-морской флот – на административную должность в учебной базе. Она отлично говорит по-русски, а другую работу в свои 23 года она найти не смогла. Военная жизнь поначалу кажется ей чужой и непонятной, но постепенно она все глубже погружается в нее, в то же время отдаляясь от родных и друзей. Вскоре она начинает стремиться перейти от непыльной бумажной работы к полевым задачам и приступает к изнурительным тренировкам.

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Информация

Страна
Франция
Качество
Full HD
Жанры
Драмы

Рейтинг

5.7 IMDb