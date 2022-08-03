Девица (фильм, 2018) смотреть онлайн
2018, Damsel
Драма, Комедия108 мин18+
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О фильме
Миа Васиковска и Роберт Паттинсон в новаторском вестерне, который с шутками-прибаутками разрушает каноны классического жанра. По сюжету вечно пьяный ковбой пытается спасти похищенную негодяями невесту, которая сама в силах расправиться с кем угодно.
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
5.5 IMDb
- Режиссёр
Дэвид
Зеллнер
- Режиссёр
Нэйтан
Зеллнер
- Актёр
Роберт
Паттинсон
- Актриса
Миа
Васиковска
- Актёр
Дэвид
Зеллнер
- Актёр
Нэйтан
Зеллнер
- ДБАктёр
Джозеф
Биллинджир
- МЛАктёр
Морган
Ланд
- РКАктёр
Рэй
Келлехер
- ДУАктёр
Дэвид
Уинго
- РМАктёр
Расселл
Мэйл
- ГБАктёр
Гари
Брукинс
- Сценарист
Дэвид
Зеллнер
- Сценарист
Нэйтан
Зеллнер
- ЗКПродюсер
Зак
Карлсон
- РХПродюсер
Роберт
Холми мл.
- Продюсер
Роберт
Кристофер Ольсон