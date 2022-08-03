Миа Васиковска и Роберт Паттинсон в новаторском вестерне, который с шутками-прибаутками разрушает каноны классического жанра. По сюжету вечно пьяный ковбой пытается спасти похищенную негодяями невесту, которая сама в силах расправиться с кем угодно.

