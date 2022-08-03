Девица
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Девица

Девица (фильм, 2018) смотреть онлайн

2018, Damsel
Драма, Комедия108 мин18+

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О фильме

Миа Васиковска и Роберт Паттинсон в новаторском вестерне, который с шутками-прибаутками разрушает каноны классического жанра. По сюжету вечно пьяный ковбой пытается спасти похищенную негодяями невесту, которая сама в силах расправиться с кем угодно.

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма
Качество
SD
Время
108 мин / 01:48

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
5.5 IMDb