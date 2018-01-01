Wink
Фильмы
Дэвид Линч: жизнь в искусстве
Актёры и съёмочная группа фильма «Дэвид Линч: жизнь в искусстве»

Режиссёры

Рик Барнс

Rick Barnes
Режиссёр
Джон Нгуен

Jon Nguyen
Режиссёр

Актёры

Дэвид Линч

David Lynch
Актёр
Лула Линч

Lula Lynch
Актриса
Дональд Линч

Donald Lynch
Актёр
Джек Фиск

Jack Fisk
Актёр
Пегги Линч

Peggy Reavey
Актриса

Сценаристы

Изабель Андрес

Isabel Andrés
Сценарист

Продюсеры

Джон Нгуен

Jon Nguyen
Продюсер
Сабрина С. Сазерленд

Sabrina S. Sutherland
Продюсер
Мэтт Брандстин

Matt Brandstein
Продюсер

Композиторы

Джонатан Бенгта

Jonatan Bengta
Композитор